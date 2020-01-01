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شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:49 م
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اجازات رسمية
اجازات رسمية
مارينا بشارة
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أعطت القوانين العامة المتعلقة بالعاملين المدنيين، أحقية حصول العاملين على إجازات رسمية (مدفوعة الأجر) في شهر يناير الحالي، وقد ألزم قانون الخدمة المدنية الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الإجازات، كما تم ألزام أصحاب المنشآت ومؤسسات وشركات بالإجازات الرسمية لشهر يناير الجاري، وهي تعادل ما يقرب 10 أيام.

وتستعرض (الفجر) مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يناير لعام 2020 وهي:

1.الجمعة 3 يناير: عطلة أسبوعية.

2.السبت 4 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

3.الثلاثاء 7 يناير 2020: عيد الميلاد المجيد.

4.الجمعة 10 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

5.السبت 11 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

6.الجمعة 17 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

7.السبت 18 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

8.الجمعة 24 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

9السبت 25 يناير 2020: ثورة 25 يناير.

10.الجمعة 31 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

الجدير بذكر أنه تم تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء 1 يناير 2020، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019 (عطلة البنوك)

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