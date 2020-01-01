ضبط شخصين حاولا سرقة تاجر ذهب بالدقهلية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عامل وعاطل، في محاولتهم سرقة تاجر مشغولات ذهبية بالدقهلية.





تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإصابة (تاجر مصوغات ذهبية) برش خرطوش بالرقبة والوجه، وما قرره أنه عقب غلقه لمحل عمله بدائرة المركز وإنصرافه منه متوجهًا لمحل إقامته، وقيادته سيارته الملاكى بدائرة المركز، وبحوزته بعض المشغولات الذهبية، حاول مجهولان إستيقافه إلا أنه إستمر فى السير فأطلق أحدهما عيار خرطوش تجاهه فأحدث إصابته، وعقب ذلك إصطدمت السيارة قيادته بإحدى الأشجار بالطريق وهربا دون التمكن من سرقته.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ( عامل – عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر).





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط العامل وأحد العاطلين.. وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أحدهم بسابقة إتفاقه مع المتهم الهارب على سرقة ما بحوزة المجنى عليه من مصوغات ذهبية، نظرًا لكونهما مقيمان بذات القرية الكائن بها محله، وعلمهما بحيازته لمشغولات ذهبية وفى سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامى قاما بالإستعانة بالعامل لمعاونتهما فى إرتكاب الواقعة.





وتم بإرشاد العاطل ضبط السلاح النارى المستخدم وهو عبارة عن (بندقية خرطوش)، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



