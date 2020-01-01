حصاد الأسبوع الأخير لمجموعة الصعيد من القسم الثاني

أقيمت 6 مباريات في الأسبوع الحادى عشر (الأخير) من الدور الأول، للمجموعة الأولى في مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني.



وشهدت اللقاءات 4 انتصارات، وإنتهت مبارتان بالتعادل، أحدهما سلبي، والآخر إيجابي.



وشهدت الجولة الـ 11 تسجيل 15 هدف منهم 4 أهداف في الشوط الأول، مقابل 11 هدف في الشوط الثاني.



أحرز عمرو عزت هدف في مرمى بترول أسيوط ليتربع على قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، يليه محمد عبد السميع برصيد 4 أهداف، و3 أهداف لكلا من

مصطفى كشري (التليفونات) وأغاثون ميلاد (الألومنيوم)، وعمرو الفيومى (الفيوم) ومحمد أسامة (الإعلاميين) وإسلام صلاح سولارى (البنك) وكريم أشرف (بني سويف) ومصطفى شلبى (بترول اسيوط).





أهداف الجولة الأخيرة



حافظ فريق البنك الأهلي على القمة بعد فوزه على بترول أسيوط بهدفين نظيفين سجلها عمرو عزت وعلى صابر.



فاز فريق بنى سويف على فريق طهطا بهدفين دون رد سجلها مصطفى بليه وكريم أشرف.



وحقق فريق الفيوم فوزاً كبيراً على فريق ديروط بأربعة أهداف مقابل هدفين سجل أهداف الفيوم احمد عبد الباقي وأدهم حسن وكريم الشافعي وعمرو الفيومى وسجل هدفين ديروط حمادة رسلان وطارق فضل.



وفاز فريق الألمونيوم على فريق سوهاج بهدفين مقابل هدف سجل هدفين الألومنيوم سمير فوزي وكيرس ماهر وسجل هدف سوهاج محمد ناجح.



وتعادل فريق تليفونات بني سويف مع فريق الإعلاميين بهدف لكل منهما سجل هدف تليفونات بني سويف محمود عبده وسجل حسام عادل هدف الإعلاميين، وتعادل فريق شبان قنا مع فريق المنيا بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 24 نقطة

2- بنى سويف 23 نقطة

3- الألومنيوم 22 نقطة

4- شبان قنا 19 نقطة

5- التليفونات 16 نقطة

6- المنيا 15 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الإعلاميين 14 نقطة

9- الفيوم 13 نقطة

10- سوهاج 12 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط