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ضبط عاطلين بحوزتهما 18 فرش حشيش بالشرقية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:44 م
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بوابة الفجر
إسلام علي
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تمكنت الأجهزة الأمنية المُكلفة بتأمين الطريق الدائري الإقليمي بالشرقية، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بحيازة كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر.

وجرى ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة ملاكي بالقرب من القول الأمني الثالث بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، إخطارًا من المقدم محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بتمكن قوة مكبرة برئاسة المقدم أمير وديع، مفتش فرقة شرطة العاشر من رمضان، ومعاونة النقباء أحمد قنديل وحازم نبيل، من قوات القول الثالث لتأمين الطريق الإقليمي، من ضبط: "إسلام.م.إ" 32 سنة، و"رضا.أ.ع.ع" 29 سنة، عاطلين، مُقيمان بدائرة مركز شرطة اشمون بمحافظة المنوفية؛ وذلك حال استقلالهما السيارة رقم 2914 "م ر س" ملاكي، بقيادة الأول، وبحوزتهما 18 فرش لجوهر "الحشيش" المُخدر، بقصد الاتجار فيها، فيما جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1 جُنح منيا القمح لسنة 2020.
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