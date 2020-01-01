رامي رضوان لزوجته دنيا سمير غانم: "كل سنة وانتِ ناجحة"

وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر "رضوان"، صورة جديدة تجمعه بزوجته دنيا سمير غانم، معلقًا عليها قائلاً :"كل سنة وانت طيبة وناجحة ومتفوقة وشاطرة، كل سنة وانت أغلى زوجة وأم وصديقة وحبيبة".



وتابع رامي قائلاً :"كل سنة وانت مصدر سعادة وبهجة وفرح لجمهورك في كل حتة في الكون، وانزل يا جميل في الساحة".





وفي سياق آخر شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بدل الحدوتة 3"، والمسلسل شارك في بطولته سمير غانم، دنيا سمير غانم، حمدي الميرغني، عمرو وهبة، محمود اوتكا، محمد ثروت، شيماء سيف، والمسلسل من تأليف أيمن وتار ، وإخراج خالد الحلفاوي ، إنتاج سينرجي.