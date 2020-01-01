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في لفتة إنسانية.. "الداخلية" تنقل سجينا بالقرب من محل إقامته

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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وافقت وزارة الداخلية، على نقل سجين بالقرب من محل إقامته وذلك في لفتة إنسانية.

وجاء ذلك، بناء على التماس إحدى السيدات "مسنة" بنقل زوجها من محبسه بسجن وادي النطرون إلى سجن المرج مراعاةً لظروفها الصحية حتى تتمكن من زيارته.

وتم تقنين إجراءات نقله للسجن المشار إليه تحقيقًا لالتماس المواطنة.
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