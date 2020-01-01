في لفتة إنسانية.. "الداخلية" تنقل سجينا بالقرب من محل إقامته





وتم تقنين إجراءات نقله للسجن المشار إليه تحقيقًا لالتماس المواطنة.



وافقت وزارة الداخلية، على نقل سجين بالقرب من محل إقامته وذلك في لفتة إنسانية.وجاء ذلك، بناء على التماس إحدى السيدات "مسنة" بنقل زوجها من محبسه بسجن وادي النطرون إلى سجن المرج مراعاةً لظروفها الصحية حتى تتمكن من زيارته.