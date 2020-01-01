التأمين الصحي: نقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والتأهيلية

قال الدكتور محسن جورج، المتحدث باسم منظومة التأمين الصحي الشامل، إن رفع كفاءة المنشآت الطبية يتضمن التجهيزات الطبية وليس المباني فقط، مشيرًا إلى أن رؤية نظام التأمين الصحي الشامل هو توفير جميع الخدمات الصحية داخل المحافظة؛ حتى يقل عدد من يتم إحالتهم من محافظة لأخرى لتلقي الخدمة.





وأوضح "جورج"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن الوضع الحالي يتضمن تقديم الخدمة الطبية في المحافظات الكبيرة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية مع عدم توافر بعض الخدمات الصحية في باقي المحافظات، وهذا سينتهي مع تطبيق التأمين الصحي الشامل.





وتابع المتحدث باسم منظومة التامين الصحي الشامل، أن جميع من يقيموا في بورسعيد ينطبق عليهم قانون التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه المواطن الذي يشترك بالمنظومة داخل محافظته ويكون متواجد خارج محافظته ويتعرض لظرف طارئ يمكنه تلقي الخدمة الطبية واسترداد قيمة الخدمة من التأمين الصحي.





وشدد، على أن التأمين الصحي يشمل جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، ولا يشمل الخدمات الوقائية وخدمات الصحة العامة وتنظيم الأسرة والإسعاف والأضرار الصحية التي تحدث نتيجة الكوارث، والدولة هي التي تتكفل بتقديم هذه الخدمات مجانًا للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك مساهمات تسدد عند تلقي الخدمة، ففي الأدوية يتم دفع نسبة 10% بحد أقصى 1000 جنيه، وفي الأشعة يتم دفع نسبه 10% بحد أقصى 750 جنيه، وحال دخوله مستشفى يدفع نسبة 5% بحد أقصى 300 جنيه.



