التفاصيل الكاملة لخلاف بهاء سلطان ونصر محروس وأسباب منعه من الغناء

ابتعد النجم بهاء سلطان عن الساحة الغنائية، منذ 6 سنوات تقريبًا، وتحديدًا في 2014، نتيجة لخلاف بينه وبين المنتج نصر محروس.





أسباب ابتعاد بهاء سلطان





ويتساءل محبوا النجم بهاء سلطان عن أسباب اختفائه وابتعاده عن الساحة الغنائية، ولاسيمًا أن للنجم الشاب جماهيرية عريضة، في مصر وبعض الدول العربية؛ لما يتمتع به من صوت متفرد ومختلف عن غيره من المطربين الحاليين.





بداية الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس





بدأ الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس، عندما نشر الفنان أعنيته "مش هنروح"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والتي سجلها ضمن ألبوم "سيجارة"، آخر ألبوماته التي انتهى من تسجيلها ولم تعرض بسبب المشاكل القائمة بين الطرفين.





حذف أغنيته





تفاجأ بهاء سلطان بحذف "يوتيوب" في 2014، للأغنية التي نشرها، معللاً سبب الحذف والمتمثل في أن الفيديو يحتوي على محتوى " "Free Musicالذي حظره بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، وهي لمالكها نصر محروس،.





وفاة والدته ووالده وشقيقه





وغاب بهاء سلطان في بداية الأمر، بعد نجاح ألبومه "ومالنا"، الذي قدمه في 2011؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، أصابته بعد وفاة والدته في 2012، بعد سنوات قليلة من وفاة شقيقه ووالده أيضًا.





التغلب على الحالة النفسية السيئة





وتغلب بهاء سلطان على هذه الحالة النفسية السيئة التي انتابته، بعدما أعلن عن زواجه، ولكنه ظل بعيدًا عن الساحة.





أغنية "سيجارة"





وطرحت شركة "Free Music"، عبر "يوتيوب"، نغمات ألبو بهاء سلطانه الجديد "سيجارة"، مع الإعلان عن طرحه في الأسواق في أبريل 2014، وتفاءل الجميع بعودة المطرب الفنان.





نشر أغنية بهاء سلطان "أسيبك"





واكتفت الشركة التي يمتلكها نصر محروس، في شهر فبراير، بنشر أغنية "أسيبك" من ألبوم بهاء سلطان على "يوتيوب"، ونشرت أغنية أخرى باسم "أنا مش هندم"، واستمرت في الدعاية لأغنية "سيجارة"، عبر الحساب الرسمي للشركة عبر "فيس بوك".





تأجيل ألبوم بهاء سلطان





واستمرت free music""، في تأجيل طرح الألبوم، حتى سبتمبر عام 2015، ونشرت صورة تجمع بين بهاء سلطان ومالكها نصر محروس، عبر حسابها الرسمي، وكتب عليه: "يضع صانع النجوم نصر محروس والفنان بهاء سلطان اللمسات الأخيرة للألبوم الجديد سيجارة".





بهاء سلطان ينفصل





وكشف بهاء سلطان عن أسباب عدم طرح لأغنية "سيجارة"، وهو وجود خلاف ومشكلة بينه وبين شركة نصر محروس، وأكد على أنه سينفصل أكتوبر 2015، عن نصر محروس.





محاولة "الصلح"





واستضافت الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، المنتج نصر محروس، في نوفمبر 2015، وسألته عن سبب غياب بهاء سلطان وابتعاده عن الغناء.





بهاء سلطان متواري!





وقال نصر محروس المنتج الفني، معقبًا على سبب ابتعاد بهاء سلطان: "هو متواري على المستوى الشخصي، إنما كينونة الفنان بتاعته في الوش أوي، يعني مفيش حد ما بيحبش بهاء سلطان، صعب تسمعي بهاء سلطان بيغني وما تكمليش"، ولم يتطرق لأي خلاف بينهما.





دعوى قضائية ضد بهاء سلطان





أقام نصر محروس دعوى قضائية، في شهر 12 من عام 2015، يطالب بهاء سلطان بدفع مليون ونصف دولار، قيمة الشرط الجزائي للعقد المبرم بينهما، وأن المطرب الشاب خالف شروط التعاقد، ولم يلتزم بالألبومات، على حد وصفه.





تأجيل الدعوى





وأجلت المحكمة الاقتصادية نظر الدعوى، ولم تصدر أي قرار نهائي، على مدار عامين.





سبب المشاكل والخلافات





وظهر بهاء سلطان في أبريل 2017، في برنامج "صاحبة السعادة"، ليفصح عن أسباب الخلاف بينه وبين المنتج نصر محروس، والتي بدأت بأغنية "سيجارة" التي لم تطرح.





انتهى من تسجيل ألبوم





وقال بهاء سلطان: " سجلت 14 أغنية وصورت واحدة، لكن الأستاذ نصر حب إنه يجدد فا حصل شوية عِند".





بهاء سلطان ضيف ليلة رأس السنة





ويعود بهاء سلطان في الظهور على الساحة مجدداً، عندما حل ضيفاً في ليلة رأس السنة، أمس الثلاثاء 31/12/2019، على برنامج "صاحبة السعادة"، لتتبنى مقدمته الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، قضية "الصلح" بين النجم المطرب الشاب، والمنتج نصر محروس، من خلال دعوة وجهتها للمنتج.



