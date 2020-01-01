وزارة الرياضة تنفذ نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي تحت رعاية رئيس الوزراء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنفيذ نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومفوضية الاتحاد الافريقي بأديس أبابا.





وتعد تلك الخطوة هي الأولي من نوعها بأن يحصل "نموذج محاكاة" علي رعاية ثنائية من مجلس الوزراء المصري ومفوضية الاتحاد الافريقي في ظل رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، وفي إطار سعى جميع مؤسسات الدولة المصرية إلى تعزيز التعاون الإفريقي المشترك، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كافة أشكال التأهيل والتدريب للشباب خاصة فيما يخص الدائرة الأفريقية.





ويعد نموذج محاكاة الاتحاد الافريقي أحد الآليات التنفيذية لتوصيات وزراء الشباب والرياضة والثقافة الأفارقة، والتي شارك في صياغتها مكتب الشباب الافريقي بوزارة الشباب والرياضة خلال اجتماعات الدورة الفنية الثالثة بالجزائر في الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ والتي حثت على تشجيع نماذج محاكاة الاتحاد الإفريقي وغيرها من الأنشطة المماثلة، والتي تعمل على تعميم مفهوم الوحدة الإفريقية بين الشباب داخل المؤسسات التعليمية وخارجها لتعزيز المشاركة، والاطلاع على عملية صنع القرارات في الاتحاد الإفريقي".



