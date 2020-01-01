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تحويلات مرورية بالقاهرة.. (تعرف عليها)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:36 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ببعض المناطق، بمناسبة القيام بتنفيذ مشروع استكمال تحويلات الكهرباء الخاصة بمحطة مترو الملك الصالح بشارع صلاح سالم عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور لمدة يوم واحد.

وتبدأ الأعمال من الساعة 12.05 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الجمعة الموافق 3/1/2020، حيث سيتم القطع العرضى فى الإتجاهين بالتناوب بشارع صلاح سالم عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور، ويتم تنفيذ الأعمال على مراحل ولا يتم الإنتقال للمرحلة التالية إلا عقب الإنتهاء من المرحلة السابقة تمامًا، وإعادة الشئ لأصله دون إجراء أى أعمال غلق ودون إجراء أى تحويلات مرورية نهائيًا.

وفى سياقٍ متصل، وبمناسبة القيام بتنفيذ مشروع دهان أسفل كوبرى مشاة مصر القديمة بالإتجاهين، سيتم العمل بنصف الإتجاه بالتناوب لمدة يوم واحد على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12،05 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الجمعة الموافق 3/1/2020، وتنفيذ الأعمال فى ليلة واحدة فقط على أن يتم فتح كامل الطريق أمام الحركة المرورية فى تمام الساعة 6 صباحًا، ودون الغلق الكلى لنهر الطريق.

وفى إطار تنفيذ مشروع رفع الجسم المعدنى لكوبرى المشاة بمحور جوزيف تيتو (أمام محطة الكاوتش) فى الإتجاهين عن طريق الغلق الكلى للإتجاهين أثناء رفع وتركيب الجسم المعدنى، ستكون الأعمال لمدة ستة ساعات فقط تبدأ من الساعة 12،05 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 4/1/2020، على أن يتم إجراء تحويلات مرورية فى المدة الزمنية المشار إليها وذلك على النحو التالى:

تحويل القادم من طريق مصر الإسماعيلية ثم كوبرى الحرفيين إلى الحارة اليمنى البطئ (طريق الخدمة) وحتى إمتداد الطريق البطئ تجاه مناطق الكلية الحربية.

تحويل القادم من مناطق مساكن شيراتون وشارع عبدالحميد بدوى ومنزل كوبرى المطار تجاه محور جوزيف تيتو يسارًا للنزول للنفق أسفل كوبرى الجمسى تجاه مناطق نادى الشمس وشارع 6 أكتوبر وعلى المتجهين لطريق مصر الإسماعيلية الدخول لشارع 6 أكتوبر ثم محور جسر السويس ثم طريق الإسماعيلية.
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