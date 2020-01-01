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ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب باستخدام تمثال فرعوني فى القاهرة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:29 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبة عبد الحفيظ
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ألقت قوات الأمن، القبض على 3 أشخاص لحوزتهم تمثال فرعوني واستخدامه في أعمال النصب والاحتيال بالقاهرة.

حيث تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "سائق بصحبته آخران، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية"، حال مرورهم بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، مستقلين سيارة قيادة أحدهم وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على تمثال فرعونى صغير الحجم"مقلد".

وبمواجهتهم أقر السائق بقيام الآخران باستقلال السيارة قيادته من منطقة العاشر من رمضان بالشرقية لتوصيلهما لطريق الكريمات نظير مبلغ مالى، ونفى صلته بالتمثال المضبوط.

بمواجهة المتهمان الآخران بما جاء بأقوال الأول أيداها، وأقرا بتحصلهما على التمثال من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" بقصد استخدامه فى أعمال النصب على المواطنين. 
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