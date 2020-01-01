عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

استقر نادي الزمالك على تأجيل صفقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

ويتصدر السعيد قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف هذا الموسم لكن الزمالك قرر تأجيل حسم الصفقة إلى نهاية الموسم الحالي.

وجاء قرار الزمالك بعد مناقشة باتريس كارتيرون مدرب الفريق الذي أكد أن هناك مراكز أخرى في الفريق أكثر حاجة للتدعيم في الميركاتو الشتوي بدلًا من مركز صانع الألعاب.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان غدًا في إطار منافسات الجولة 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.