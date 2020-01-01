مهاجم تونس يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

دخل فراس شواط مهاجم منتخب تونس ونادي الصفاقسي دائرة اهتمامات النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وأكد موقع الصريح أونلاين التونسي أن الأهلي مهتم بضم مهاجم الصفاقسي التونسي البالغ من من العمر 23 عامًا وشارك مع فريقه في 7 مباريات بالموسم الحالي سجل هدفين وصنع هدفين آخرين كما أنه سبق له اللعب لمنتخب تونس.

وكشف معز المستيري المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي عن وجود اتفاقية شراكة بين إدارة ناديه وإدارة النادي الأهلي يقضي بتبادل اللاعبين.

ويلعب الأهلي مع نظيره المقاصة مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري المصري.





كان الأهلي قد تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا كصفقة أولى في شهر يناير.