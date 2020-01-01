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كورة اون لاين NOWمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في الدوري المصري ON SPORT المفتوحة « الاتحاد» رابط

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:39 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب بث مباشر
مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يستضيف ملعب الاسكندرية اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة ال11 من الدور الاول فى بطولة الدورى المصري الممتاز من خلال مباشر مشاهدة مباراة اليوم مجانا حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة المصرية مشاهدة مباريات اليوم لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للقاء.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العربية والعالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق الاتحاد السكندري وفريق المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز المصري فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

بطولة الدورى الممتاز المصري
مباراة الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب
الساعة 2:30 عصرا بتوقيت فى مصر
الساعة 3:30 عصرا بتوقيت فى السعودية
الساعة 3:30 عصرا بتوقيت فى الأردن
الساعة 3:30 عصرا بتوقيت فى فى سوريا
الساعة 3:30 عصرا بتوقيت فى فلسطين

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة الدوري المصري
موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري المصري
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