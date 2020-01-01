انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

ظهرت قناة نادي الزمالك على القمر الصناعي المصري نايل سات في الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الجديد 2020





وتبث القناة الإعلان الترويجي "البرومو" الذي تم تصويره في الفترة السابقة، وحلت على القمر الصناعي "نايل سات"، بدلا من قناة "دي إم سي كيدز"، حيث نالت التردد ذاته.

وتتواجد قناة الزمالك عبر التردد 11449، أفقي بمعدل ترميز 27500 - 5/6، ويمكن إيجادها في قائمة القنوات باسم "Zamalek Sports" أو قناة "DMC kids" بعد أن حلت بدلًا منها ويمكن عمل تحديث "update" للقنوات لكي تظهر لك القناة.