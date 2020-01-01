أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1-1-2019 في الأسواق المحلية

أسعار اللحوم اليوم





استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1-1-2020 في الأسواق على استقرارها في السوق المحلى وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية بنسبة وصلت إلى 20 %، وكانت وزارة الزراعة قالت إن أسعار اللحوم تراجعت بنسبة 20%، وذلك بعد اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي، وننشر أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وجاءت على النحو التالي:





أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 1-1-2020





بعد استقرار اسعار اللحوم في الأسواق تراوحت سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو، بينما تراوحت سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها، و تراوحت سعر كيلو السجق ما بين 110-125 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو اللحم الضأن عند نحو 125 وحتى 150 جنيهًا، و تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.





وسجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، بينما سجل سعر الكبدة البلدي 110 جنيه، و سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها، كما سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، و سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، بينما سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.







