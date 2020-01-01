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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1-1-2019 في الأسواق المحلية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:22 ص
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أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
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أسعار اللحوم اليوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1-1-2020 في الأسواق على استقرارها في السوق المحلى وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية بنسبة وصلت إلى 20 %، وكانت وزارة الزراعة قالت إن أسعار اللحوم تراجعت بنسبة 20%، وذلك بعد اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي، وننشر أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وجاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 1-1-2020

بعد استقرار اسعار اللحوم في الأسواق تراوحت سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو، بينما تراوحت سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها، وتراوحت سعر كيلو السجق ما بين 110-125 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو اللحم الضأن عند نحو 125 وحتى 150 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.

وسجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، بينما سجل سعر الكبدة البلدي 110 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها، كما سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، وسجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، بينما سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.


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