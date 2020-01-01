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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر SPORT المفتوحة « ARSENAL» رابط أرسنالHD

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 22:00 توقيت القاهرة، 23:00 توقيت مكة المكرمة، 20:00 توقيت جرينتش.
مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ملعب مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
تقام مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على ملعب «الإمارات».
مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال معلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يقوم بالتعليق على مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي «حفيظ دراجي».
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال تنقل مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات:

بي إن سبورتس إتش دي 2.

بي إن سبورتس 4K.

IRIB TV 3

Sport TV 1

Sky Sport Uno

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1HD Slovenija

Sport Klub 1 Hrvatska

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Hungary

beIN Sports HD 11 EN

Sky Sport 1 Germany

BT Sport 1 / HD

Canal + Sport Polska

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Select HD

EuroSport Romania

Viasat Sport Premium

Sky Sport Football

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sport Austria 2 HD

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