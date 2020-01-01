كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر SPORT المفتوحة « ARSENAL» رابط أرسنالHD

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 22:00 توقيت القاهرة، 23:00 توقيت مكة المكرمة، 20:00 توقيت جرينتش.

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ملعب مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على ملعب «الإمارات».

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال معلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يقوم بالتعليق على مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي «حفيظ دراجي».

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال تنقل مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات:





بي إن سبورتس إتش دي 2.





بي إن سبورتس 4K.





IRIB TV 3





Sport TV 1





Sky Sport Uno





Sport Klub 1 Serbia





Sport Klub 1HD Slovenija





Sport Klub 1 Hrvatska





Diema Sport 2 HD





Digi Sport 1 HD Hungary





beIN Sports HD 11 EN





Sky Sport 1 Germany





BT Sport 1 / HD





Canal + Sport Polska





SuperSport HD 2 alb





Ziggo Sport Select HD





EuroSport Romania





Viasat Sport Premium





Sky Sport Football





Premier Sport HD Slovakia





Sky Sport Austria 2 HD



