Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت MATC ARSENALمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش أرسنال قناة مفت

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:18 ص
Advertisements
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال
الفجر الرياضي
Advertisements
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يلتقي فريق آرسنال ومانشستر يونايتد في لقاء قمة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم الأربعاء 1 يناير 2020، وعينهم على احتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بث حي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال وفي الفترة الأخيرة يقدم مانشستر يونايتد عروضًا طيبة مع المدير الفني أولي جونار سولسكاير، وثلاثي الهجوم أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد ودانيال جيمس.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال أما آرسنال، يسعى تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا لإثبات نفسه سريعًا واستعادة الانتصارات لصالح الجانرز سريعًا فريق قوي.

بث بدون توقف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال نتعرض في السطور التالية للتفاصيل الخاصة وبطاقة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقعة

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 22:00 توقيت القاهرة، 23:00 توقيت مكة المكرمة، 20:00 توقيت جرينتش.
مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ملعب مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
تقام مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على ملعب «الإمارات».
مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال معلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يقوم بالتعليق على مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي «حفيظ دراجي».
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليكي

أخبار تهمك

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ليونيل ميسي يهدد برشلونة بمانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ ساعة و نصف

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

6 نجوم يكرهون ليونيل ميسي بشراسة .. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم (beIN SPORTS) رابط مباراة مانشستر يونايتد OpEn بث حي ارسنال

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال كورة أونلاين KORAONLINE بث حي بي إن سبورت مباراة مانشستر يونايتد

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر arsenal vs manchester united live stream

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:19 ص

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

10:14 م

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

04:47 ص

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

ليونيل ميسي يهدد برشلونة بمانشستر سيتي

11:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status