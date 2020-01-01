الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية في أول أيام العام الميلادي الجديد، والشبورة المائية خفيفة وغير مؤثرة على الطرق، موضحًا أن فرص تساقط الأمطار المتوسطة تنحصر فقط على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وهي أمطار غير مؤثرة.وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن هناك هدوءا في الرياح له تأثير إيجابي على البحرين، حيث إن حركة الملاحة البحرية معتدلة بالبحر الأحمر والمتوسط، منوهًا بأن هناك انخفاضا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بنحو 3 درجات.وأردف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الشيء الوحيد المؤثر اليوم هو برودة الطقس بشكل كبير، مناشدًا بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم.