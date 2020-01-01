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كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي بأسوان (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:18 ص
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، بالإشراف الميداني على أعمال إصلاح الخط الرئيسي للمياه، حيث انتقل إلى موقع الكسر لمتابعة الجهود المبذولة من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وفرق الصيانة التابعة لها، وبدعم من قوات ومعدات الحماية المدنية.

أوضح السكرتير العام، بأن اللواء أشرف عطية يتابع جهود إصلاح الكسر والتعامل مع تداعياته، حيث سيتم إعادة تدفق مياه الشرب فور إنهاء الأعمال فى إصلاح الكسر بعد التشغيل التجريبى للتأكد من سلامة خط المياه.

ولفت إلى أنه تم إغلاق المحابس العمومية لوقف تدفق مياه الشرب حتى يتسنى شفط تجمعات، وتراكمات المياه من الشارع الرئيسى للكورنيش والشوارع الجانبية من خلال طلمبات سيارات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف حازم عزت، بأنه تم البدء فى أعمال الإصلاح وتسهيل الحركة المرورية بالشوارعالجانبية لضمان عدم حدوث أى اختناقات فى المنطقة الحيوية، وبالتوازى مع ذلك سيتم الدفع بسيارات الشركة للمناطق التى حدث بها الإنقطاع لتوفير مياه الشرب للمقيمين فيها فى حالة أستمرار أعمال الإصلاح والمتوقع الإنتهاء منه خلال الساعات القليلة القادمة.
كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي بأسوان (صور)
كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي بأسوان (صور)
كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي بأسوان (صور)
كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي بأسوان (صور)
كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي بأسوان (صور)
كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي بأسوان (صور)
كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي بأسوان (صور)
كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي بأسوان (صور)
كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي بأسوان (صور)
كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي بأسوان (صور)
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