



علقت الفنانة اللبنانية نادين، على الصورة قائلة: " كن ثريًا بأخلاقك، غنيًا بقناعتك، كبيرًا بتواضعك، هكذا تعيش ملكًا، سنة بتروح وسنة بتيجي، أيام بتروح والعمر يمر سريعًا، كل شئ له نهاية، وأشياء كثيرة تنسى إلا شغلة واحدة بتبقي بصمة حياتك وهي أخلاقك، بتمني ليكم سنة جديدة حلوة وإيجابية على جميع الأصعدة، كل عام وأنتم بخير.



ويذكر أن الفنانة اللبنانية ولدت في العاصمة بيروت، بتاريخ ٧ فبراير لعام ١٩٨٤، حازت سابقًا على لقب ملكة جمال لبنان عام ٢٠٠٤، وفازت بلقب صاحبة أجمل وجه في العالم خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2014، كانت انطلاقتها الفنية في عام ٢٠٠٧، حيث شاركت في مسلسل خطوة حب، وفازت بعدة جوائز، كان منها لقب أفضل ممثلة لبنانية لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.





والجدير بالذكر أن نجيم تستعد للسنة الجديدة بقصة شعر جديدة لكنها أبقت على شعرها الطويل، وظهر ذلك من خلال فيديو لمصفف الشعر طوني المندلق علي صفحته الشخصية علي "إنستجرام"، وتستكمل أستعدادها لتصوير دورها في مسلسل جديد " عشرين عشرين"، لتدخل به في الشباق الرمضاني، ويشاركها في البطولة الفنان السوري قصي خولي، من أخراج فليب أسمر وتأليف وسيناريو وحوار نادين جابر.

بمناسبة العام الجديد نادين نسيب تكشف عن رسالتها لجمهورها نشرت الفنانة نادين نسيب، صورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020، حيث ظهرت بإطلالة شتوية باللون الزيتي أبرزت جمالها، بالأضافة لعدسات من بيلا، وأسدلت شعرها على ظهرها، وأكملت هذة الإطلالة بتاج مرصع بألوان الذهبي والأخضر حيث ظهرت به كالملكة.