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مصرع شخص وإصابة سيدة في تصادم سيارتين بالغردقة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:05 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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لقي شخص مصرعه وأصيبت أخرى فى الساعات الأولى من العام الجديد نتيجة حادث اصطدام سيارتين ملاكي بالقرب من طريق سوما بأى بجنوب مدينة الغردقة.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير لاصطدام سيارتين بطريق سفاجا الغردقة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة شخص وإصابة زوجته تحميل جنسية أجنبية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سفاجا المركزي، وأيضا المصابة.

وأكد مصدر طبى أن حالة السيدة مستقرة، والإصابات عبارة عن سحجات وكدمات وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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