KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر AHLY NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الأهلي NOW

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختبارًا محليًا جديدًا عندما يواجه نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب السلام، ،والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.





وتنقل قناتا "أون سبورت" و"تايم سبورت" مباراة الأهلي والمقاصة اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.





يدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهددًا بشكل مبكر من دوامة الهبوط.





ويفتقد الأهلي في مواجهة مصر المقاصة خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم حمدي فتحي، مروان محسن، محمد محمود، رمضان صبحي وسعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم الماضية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما يفقد الفريق الأحمر خدمات نجم دفاعه أيمن أشرف بداعي الإيقاف.





ومن المنتظر أن يواجه الأهلي المقاصة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع علي معلول ومحمود متولى ورامي ربيعة وأحمد فتحي، على أن يدفع فايلر بالثنائي عمرو السولية واليو ديانج في وسط الملعب، وأمامهم ثلاثة لاعبين هم وليد سليمان ومجدي قفشة وحسين الشحات، على أن يقود الهجوم المغربي وليد أزارو.





على الجانب الأخر يدخل مصر المقاصة مواجهة الأهلي وعينه على الثلاث نقاط لكى تعينه في الهروب من شبح الهبوط، خاصة أن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، في الوقت الذي تنتظر إدارة النادي نتيجة المباراة لاتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني سواء بإقالته عن تدريب الفريق ومنح المسئولية لجهاز فني آخر، أو تجديد الثقة فيه أملاً في تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.





ويعاني الفريق الفيومي من بعض الغيابات في مباراة اليوم في مقدمتها محمد رمضان وميدو جابر وأحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة، ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني للفريق بنفس تشكيل المباراة السابقة في الدوري أمام أف سي مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.





ومن المتوقع أن يضم تشكيل المقاصة كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدى، خط الدفاع: حسنى فتحى –عاصم سعيد - أحمد ياسين - محمد كنارية، خط الوسط: مصطفى شبيطة – محمد دسوقى - ميدو جابر – محمد مسعد، خط الهجوم: أودوموسيس - صلاح عاشور.





أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز.





الأهلي على موعد مع مصر المقاصة في المباراة المحدد لها في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة المحلية.





وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي ومصر المقاصة إلي الحكم أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، ومحمود دسوقي حكمًا رابعًا.









يلتقي الأهلي ومصر المقاصة غدا في أول أيام العام الجديد 2020، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.





ويشهد ملعب السلام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، والتي سيتم نقلها عبر قناتي "تايم سبورت وأون سبورت"، وسيجري تخصيص استديو تحليلي خاص قبل المباراة بنحو نصف الساعة.





ويدخل فريق مصر المقاصة مباراة الغد، وهو بالمركز الخامس عشر وفي رصيده 9 نقاط، جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات، وخسر في خمس مواجهات، وأحرز لاعبو الفريق الفيومي 12 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا آخر.



