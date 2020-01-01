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هؤلاء النجوم ينضمون إلى لجنة تحكيم "The Voice Kids"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:07 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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أيام قليلة وينطلق الموسم الثالث من برنامج "The Voice Kids" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، في ثوب جديد وبلجنة تحكيم جديدة.

حيث يشهد الموسم الجديد من البرنامج انضمام عاصي الحلاني ومحمد حماقي إلى نانسي عجرم في لجنة المدربين، على أن يصعد الصغار إلى المسرح من أجل إبراز مواهبهم الغنائية، انتظارا لتسمية الفائز بالموسم الثالث كي ينضم إلى لين الحايك والمغربي حمزة لبيض اللذين فازا في الموسمين الأول والثاني.

الموسم الثالث من البرنامج ينطلق مساء السبت الرابع من شهر يناير الجاري، على أن تكون البداية مع مرحلة "الصوت وبس" التي تمتد لـ 6 أسابيع. بعدها تعرض حلقتان من مرحلة "المواجهات"، ثم حلقة "مواجهة أخيرة"، قبل أن تعرض الحلقة الختامية التي يتم فيها تسمية المتسابق الصغير الفائز باللقب.

ومع التجديد الطارئ على لجنة المدربين الخاصة بالبرنامج، يزداد الحماس انتظارا لما سيسفر عنه الموسم الجديد من البرنامج الذي تنطلق أولى حلقاته في الثامنة والنصف من مساء السبت.

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