جوجل تستعد لإضافة ميزة تكبير الفيديو لتطبيق الصور الخاص بها

تعمل شركة جوجل على اختبار ميزة تكبير مقاطع الفيديو، الخاصة بتطبيقها للصور، و أصبحت خدمة صور جوجل أحد الخدمات الرئيسية لأي مستخدم، لما تُوفّر من مزايا مفيدة جدًا، على رأسها التخزين السحابي الغير محدود للصور والفيديو، ناهيك عن تمتعها بالذكاء عند البحث على الصور، ومؤخرًا، حصلت الخدمة على ميزة المراسلة المباشرة من أجل مشاركة الصور مع أحدهم، والآن تختبر الشركة ميزة تكبير مقاطع الفيديو، تمامًا كما هو الحال مع الصور.





ويمكنك استخدام ميزة جوجل الجديد، فكل ما عليك فعله هو قرص إصبعيك كما هو الحال مع إيماءة التكبير في الصور، كذلك تدعم هذه الميزة التحرك في النقطة المقصودة، وهذا يخدم كثيرًا الصور المتحركة GIF.



