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جوجل تستعد لإضافة ميزة تكبير الفيديو لتطبيق الصور الخاص بها

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:55 ص
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صور جوجل
صور جوجل
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تعمل شركة جوجل على اختبار ميزة تكبير مقاطع الفيديو، الخاصة بتطبيقها للصور، وأصبحت خدمة صور جوجل أحد الخدمات الرئيسية لأي مستخدم، لما تُوفّر من مزايا مفيدة جدًا، على رأسها التخزين السحابي الغير محدود للصور والفيديو، ناهيك عن تمتعها بالذكاء عند البحث على الصور، ومؤخرًا، حصلت الخدمة على ميزة المراسلة المباشرة من أجل مشاركة الصور مع أحدهم، والآن تختبر الشركة ميزة تكبير مقاطع الفيديو، تمامًا كما هو الحال مع الصور.

ويمكنك استخدام ميزة جوجل الجديد، فكل ما عليك فعله هو قرص إصبعيك كما هو الحال مع إيماءة التكبير في الصور، كذلك تدعم هذه الميزة التحرك في النقطة المقصودة، وهذا يخدم كثيرًا الصور المتحركة GIF.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، في الوقت الحالي لا تتوفّر هذه الميزة رسميًا على أي إصدار من تطبيق صور جوجل، لكن لا يزال من الأفضل تحميل أحدث إصدار من التطبيق، حيث تعودنا من جوجل تفعيل ميزاتها عبر الخادم.
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الكلمات المفتاحية

ميزة صور جوجل تكبير الفيديوهات تطبيقات اندرويد تطبيقات تطبيق اندرويد التطبيقات

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