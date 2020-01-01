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"إسبر": نشر 750 جنديا إضافيا في الشرق الأوسط بعد هجوم السفارة الأمريكية في العراق

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:59 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه "بأمر من القائد الأعلى"، فإنهأذن بالنشر الفوري لقوات إضافية في الشرق الأوسط لتخفيف ما وصفه بأنه "مستويات تهديد متزايدة" ضد أفراد أمريكيين.

وقال "إسبر"، أيضًا، في تغريدة له على موقع تويتر يوم الثلاثاء: "سيتم نتشر حوالي 750 جنديًا في المنطقة فورًا، وسيتم إعداد قوات إضافية من قوات الرد الفوري للنشر على مدار الأيام القليلة القادمة، سيتم نشر كتيبة مشاة تابعة لقوة الرد الفوري"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "إسبر": "يُعد هذا النشر إجراءً مناسبًا وقائيًا تم اتخاذه ردًا على زيادة مستويات التهديد ضد أفراد القوات الأمريكية ... والمرافق، مثلما شهدنا في بغداد اليوم. ستحمي الولايات المتحدة شعبنا ومصالحنا أينما وجدت في جميع أنحاء العالم.

وقام المتظاهرون العراقيون يوم الثلاثاء بإضرام النار في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وردًا على ذلك، ردًا على الضربات الجوية الأمريكية ضد ميليشيا حزب الله الشيعية العراقية. سارع المسؤولون الأمريكيون إلى أن إيران قد نظمت المظاهرة.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، بعد أن هاجم المتظاهرون السفارة الأمريكية في بغداد ردا على الضربات الأمريكية على أهداف الميليشيات الشيعية.

وقد أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصل هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، وطالب بضرورة حماية الأمريكيين في العراق.

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، يعد تجاوزاً للاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية.

وأكد صالح، في بيان له، مساء الثلاثاء، أن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية.

وأشار إلى أن واجب القوات الأمنية العراقية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة.

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات "الحمقاء" لإدارة ترامب، ودعت البيت الأبيض إلى وقف "سياساته المدمرة" في الشرق الأوسط.

أفادت شبكة "فوكس نيوز"، أن ما يصل إلى 4000 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد لاحتمال نشرهم في المنطقة، مضيفًة أن مئات المظليين في طريقهم بالفعل إلى المنطقة.

وفقا للتقرير الإعلامي، يوجد حاليًا 5000 جندي على الأقل في العراق، لمساعدة قوات الأمن في بغداد. يبلغ عدد القوات الأمريكية في المنطقة حوالي 60 ألف جندي، بحسب "فوكس نيوز".
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