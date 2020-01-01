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نجل محمود عبد العزيز يتذكر والده بهذه الكلمات المؤثرة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:52 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز عن اشتياقه لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقام بتوجيه رسالة له بمناسبة العام الجديد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر محمد صورة أرشيفية له، ظهر في الصورة وهو برفقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعلق على الصورة قائلاً :"أول صوره فى السنة، عادة ربنا مايقطعها، كل سنة و حضرتك طيب و بخير و سعيد و في مكان أحسن من اللى احنا فيه بكتييييييير".


وتابع محمد قائلاً:"ادفع عمرى كله و ارجع لأي لحظه من اللى كنا متجمعين فيها، وأسند على حضرتك برضه، مع إن اقسم بالله العظيم مازلت ساند على حضرتك يا احن و أغلى و اطيب أب فى الدنيا، ادعيلى من عند حضرتك يا حاج، اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".

والجدير بالذكر أن محمد عُرض له مؤخرًا على قناة" dmc"مسلسل "قيد عائلى"، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، بطولة ميرفت أمين، خالد سرحان، بوسي، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، سيمون، دنيا عبد العزيز، منة فضالي، محمد محمود عبد العزيز، صبري فواز، أميرة هاني، أحمد التهامي،ميرنا وليد، محمد نجاتي، إيهاب فهمي،محمد عز، ياسمين نيازي، وكارولين عزمي.
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