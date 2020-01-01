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"الألسن" و"السياحة".. البحر الأحمر تسابق الزمن لإنشاء كليتين بالغردقة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:50 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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تسابق محافظة البحر الأحمر، الزمن من للانتهاء من إنشاء أول كليتين بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، والواقعة بشمال المدينة، معلنة عن قرب الانتهاء من أعمال الإنشاءات من بالكليتين.

وأوضحت، أن الكليتين هما الألسن والسياحة والفنادق، حيث إن إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي كان حلما يراود أهالي البحر الأحمر منذ سنوات عديدة وذلك لتكون بمثابة حل لمشكلة سفر الأبناء إلى المحافظات الأخرى وتحمل مشقة السفر بالإضافة إلى العبء المادي.

وأكدت محافظة البحر الأحمر، أنه تم اختيار الكليات الجديدة التي يتم البدء بها خلال العام المقبل بالإضافة إلى كليات أخرى سيتم إنشاؤها لاحقًا لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة وهي أبرز المجالات التي تميز المحافظة عن غيرها.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إنشاء فرع الجامعة على 5 آلاف فدان خصصتها محافظة البحر الأحمر لها، وتقوم شركة النيل للمقاولات بعملية الإنشاءات منذ عام مضى تقريبا حيث تجري عملية الإنشاءات بها على قدم وساق.

وتشهد الإنشاءات بفرع الجامعة زيارات مكررة ودورية من محافظ البحر الأحمر والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، للإسراع في الإنشاءات وافتتاح الكليتين الذي يتم بناؤهم خلال العام الدراسي المقبل.
"الألسن" و"السياحة".. البحر الأحمر تسابق الزمن لإنشاء كليتين بالغردقة
"الألسن" و"السياحة".. البحر الأحمر تسابق الزمن لإنشاء كليتين بالغردقة
"الألسن" و"السياحة".. البحر الأحمر تسابق الزمن لإنشاء كليتين بالغردقة
"الألسن" و"السياحة".. البحر الأحمر تسابق الزمن لإنشاء كليتين بالغردقة
"الألسن" و"السياحة".. البحر الأحمر تسابق الزمن لإنشاء كليتين بالغردقة
"الألسن" و"السياحة".. البحر الأحمر تسابق الزمن لإنشاء كليتين بالغردقة
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