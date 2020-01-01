النتائج السلبية وعقدة أزلية يُهددان أبناء الفيوم.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد المقاصة قبل لقاء الليلة (أرقام)

يخوض فريق الأهلي اختبارًا صعبًا أمام نظيره مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البطولة المحلية.





يدخل الأهلي مباراة الليلة وفي جعبته 24 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري المصري جمعها من 8 انتصارات متتالية، ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبلت شباكه هدف وحيد، أما فريق مصر المقاصة يحتل المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط جمعها من 10 مباريات (فوزين – 3 تعادلات – 5 هزائم)، وسجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا.





تفوق كاسح للأهلي على المقاصة





يتسلح الأهلي في مباراته ضد مصر المقاصة اليوم بتفوقه التاريخي على الفريق الفيومي، حيث تقابل الفريقين في 16 مباراة سابقة جاءت جميعها في بطولة الدوري الممتاز، فاز المارد الأحمر في 11 مباراة، بينما خسر مباراتين فقط، وحسم التعادل 3 مباريات بينهما.





سجل لاعبو الأهلي 30 هدفًا في شباك الفريق الفيومي، مقابل 14 هدفًا لفريق مصر المقاصة، ويتصدر الثنائي عبد الله السعيد والغاني جون أنطوي قائمة هدافي مباريات الفريقين وسجل كل منهما 4 أهداف.





أول مواجهة جمعت بين الأهلي والمقاصة كانت في 21 يناير عام 2011 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت في لقاء الدور الثاني بالدوري الممتاز بالموسم الماضي في 10 أبريل لعام 2019، وانتهت بفوز المارد الأحمر 2-1.





أكبر انتصار للأهلي على فريق المقاصة كان في الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2013- 2014، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 6 أبريل عام 2014، سجل رباعية الأحمر (عبد الله السعيد "هدفين" – عمرو جمال – تريزيجيه)، وسجل هدف الفريق الفيومي (حسين السيد).





عقدة أزلية للمقاصة أمام الأهلي





لم يفز فريق المقاصة على النادي الأهلي منذ 25 شهرًا تقريبًا، وتحديدًا منذ فوز الفريق الفيومي بقيادة مدربه السابق عماد سليمان على المارد الأحمر بنتيجة 3-2 بالجولة الثانية من الدوري الممتاز موسم 2017 – 2018 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 10 ديسمبر 2017، وتقابل بعدها الفريقين في 3 مباريات فاز بها أبناء التتش.





الأهلي لا يخسر في "يناير" أمام المقاصة





تقابل الأهلي مع المقاصة 3 مرات خلال شهر "يناير"، فاز المارد الأحمر في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما، وسجل 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفين وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:





- 22 يناير 2011.. الأهلي 1 – 1 المقاصة

- 21 يناير 2018 .. الأهلي 2 – 1 المقاصة

- 24 يناير 2019 .. الأهلي 3 – 0 المقاصة.





النتائج السلبية تُهدد المقاصة أمام الأهلي:





فريق مصر المقاصة حقق سلسلة نتائج سلبية خلال مبارياته الأخيرة في بطولة الدوري المصري، ولم يحقق الفريق الفيومي أي فوز في البطولة المحلية منذ انتصاره على المصري البورسعيدي بهدف دون رد في في 17 أكتوبر الماضي، وخاض بعدها الفريق 6 مباريات بالدوري خسر 3 مباريات وتعادل في مثلها.



