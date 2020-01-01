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قتلى وفقدان العشرات في حرائق الغابات الأسترالية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:31 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أكدت السلطات الأسترالية، وفاة شخص ثالث اليوم الأربعاء في حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت الساحل الجنوبي الشرقي لاستراليا هذا الاسبوع، وفُقد رابع، ويخشى موته في الوقت الذي هرعت فيه سفن البحرية لتوفير الامدادات والمساعدة في عمليات الاجلاء.


ولقد فُقد الآن 12 شخصًا حياتهم في الوفيات الناجمة عن الحرائق في جميع أنحاء أستراليا منذ اندلاع الحرائق قبل بضعة أشهر، بما في ذلك ثلاثة من رجال الإطفاء المتطوعين، بعد الجفاف الذي استمر ثلاث سنوات في أجزاء كبيرة من البلاد أوجد ظروفًا قاسية وجافة.

وبسبب أرتفاع درجات الحرارة، طغت أعمدة النار والدخان على بلدات بأكملها يومي الاثنين والثلاثاء، مما أجبر الآلاف من السكان وقضاء العطلات على البحث عن ملجأ على الشواطئ. وقف كثيرون في المياه الضحلة هربًا من النيران.

وحطمت حرائق الغابات أكثر من 4 ملايين هكتار (10 ملايين فدان)، وإشتعلت النيران في الحرائق يوميًا تقريبًا بسبب الظروف الحارة والرياح الشديدة، وفي الآونة الأخيرة، ضربات البرق الجافة التي أحدثتها الحرائق نفسها.

وأعطت الظروف الأكثر برودة اليوم الأربعاء البلاد لحظة لحساب تكلفة الحرائق، على الرغم من أنه لا يزال هناك أكثر من 100 حريق في ولاية نيو ساوث ويلز (NSW) وحدها، وآلاف رجال الإطفاء على الأرض.

وتم العثور على جثة رجل في سيارة محترقة في وقت مبكر اليوم الأربعاء على الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز بعد أن بدأ عمال الطوارئ في الوصول إلى أكثر المناطق تضررًا، وقالت الشرطة إن عدد القتلى سيرتفع.

وصرح جاري ووربويز نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني "للأسف، يمكننا أن نبلغ اليوم أن الشرطة أكدت وقوع ثلاث وفيات أخرى نتيجة للحرائق في الساحل الجنوبي".

وأضاف "الشرطة موجودة أيضًا في بحيرة كونجولا الآن، حيث دُمر منزل، ولا يزال مصاب ذلك المنزل في عداد المفقودين".

وقالت الشرطة إن التقييمات المبكرة توصلت إلى تدمير ما يقرب من 200 منزل، رغم أنها حذرت من أنه تقدير مبكر.

من المتوقع أيضًا حدوث خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية عبر الساحل الشرقي لأستراليا، على الرغم من إنقاذ حديقة حيوانات موجو - موطن أكبر مجموعة من القرود في أستراليا - إلى جانب الحمير الوحشية ووحيد القرن الأبيض والأسود والنمور والزرافات.

وتعرض متنزه الحياة البرية للتهديد بسبب حرائق غابات خارجة عن السيطرة، على الرغم من أن حراس حديقة الحيوانات، ورجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ جميع الحيوانات البالغ عددها 200.

وأعلن رئيس الوزراء دانييل أندروز في ولاية فيكتوريا أن أربعة أشخاص ما زالوا مفقودين، بعد أن اندلع حريق هائل في جيبسلاند - وهي منطقة ريفية تقع على بعد 500 كيلومتر شرق ملبورن.

وتوجه نحو 4000 شخص في بلدة مالاكوت في فيكتوريا إلى الواجهة البحرية بعد قطع الطريق الرئيسي.

وقال مارك تريجيلاس، أحد سكان مالاكوت الذي قضى الليل على منحدر القارب، إن مجرد تحول متأخر في اتجاه الرياح نجح في إنقاذ الأرواح.

وفي ميلتون، وهي بلدة صغيرة على الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز، يصطف السكان المحليون لساعات للبضعة أشياء المتبقية من الرفوف في محلات السوبر ماركت.

ومع انخفاض عدد المحلات التجارية ورجال الإطفاء يعانون من الإرهاق، تم نشر الجيش الأسترالي، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر بلاك هوك، والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والسفن البحرية.

وقال أندروز للصحفيين "لدينا مروحيات تقل 90 من رجال الإطفاء من منطقة مالاكوت، ولا يمكن إزالتها بأي طريقة أخرى - نحن نحدث تغييرًا أساسيًا في الجو".

وفي الوقت نفسه، كانت عاصمة أستراليا كانبيرا مغطاة بالدخان الكثيف، حيث وصلت إلى حوالي 20 مرة من مستويات الخطورة، مما أثار تحذيرات صحية.

وانجرف الدخان أيضًا إلى نيوزيلندا حيث تحولت سماء النهار إلى اللون البرتقالي عبر الجزيرة الجنوبية.

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