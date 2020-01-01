Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستراليا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:29 ص
Advertisements
حرائق الغابات - أرشيفية
حرائق الغابات - أرشيفية
وكالات
Advertisements

ارتفع حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة التي ضربت الساحل الجنوبي الشرقي في أستراليا هذا الأسبوع.

 

وتوفى شخص ثالث في حرائق الغابات المدمرة، وفقد رابع من المحتمل أنه لقي حتفه أيضا، بينما سارعت القوات البحرية لتقديم الإمدادات والمساعدة في عمليات الإجلاء.

 

وأعلنت السلطات الأسترالية، مقتل 12 شخصا حتى الآن في حوادث تتصل بالحرائق في أنحاء البلاد منذ اشتعالها قبل بضعة أشهر، بينهم ثلاثة متطوعين من رجال الإطفاء.

 

وكانت الحرائق قد دمرت أكثر من عشرة ملايين فدان، في حين تندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف.

 

وبحسب موقع قناة سكاي نيوز عربية، أتت أعمدة النيران، التي أججها ارتفاع درجات الحرارة، على بلدات بأكملها يومي الاثنين والثلاثاء، مما دفع آلاف السكان إلى البحث عن ملاذ على الشواطئ، ووقف الكثيرون في المياه الضحلة هربا من ألسنة اللهب.

 

وأتاح الانخفاض النسبي في درجات الحرار، الأربعاء، للبلاد الفرصة لحصر الخسائر برغم أنه لا يزال هناك أكثر من 100 حريق بولاية نيو ساوث ويلز وحدها، كما يواصل آلاف من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق.

 

وتم العثور على جثة رجل في سيارة محترفة الأربعاء على الساحل الجنوبي للولاية بعدما بدأ عمال الطوارئ تمشيط المناطق الأشد تضررا، وقالت الشرطة إن عدد القتلى سيرتفع، حسبما نقلت "رويترز".

 

وقال جاري ووربويز نائب مفوض شرطة الولاية للصحفيين في سيدني:"بكل أسى، نعلن اليوم أن الشرطة أكدت ثلاث وفيات أخرى نتيجة الحرائق على الساحل الجنوبي".

 

وذكرت شرطة الولاية أن الشخص المفقود رجل يبلغ من العمر 72 عاما لم تستطع السلطات الوصول إليه.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حرائق الغابات ارتفاع حصيلة الضحايا أستراليا

أخبار تهمك

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يوضح موقفه ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

6 نجوم يكرهون ليونيل ميسي بشراسة .. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 23 ساعة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"إجلاء المواطنين وتدمير مئات المنازل".. حصاد خسائر استراليا جراء حرائق الغابات

حرائق كارثية بأستراليا.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ

ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات بأستراليا إلى 4 أشخاص

حرائق الغابات تطوّق أكبر المدن الأسترالية

أستراليا.. حرائق الغابات تطوق سيدني مع ارتفاع درجات الحرارة

سفارة المملكة بأستراليا تحذر المواطنين من تطورات الحرائق

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

04:47 ص

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status