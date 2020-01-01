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لامبارد يقود تشيلسي في تحدي قوي أمام برايتون اليوم بالبريميرليج

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:26 ص
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لامبارد
لامبارد
حسام مجدي
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يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي برايتون اليوم اليوم الأربعاء 1 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي برايتون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثالثة ونصف ظهرا بتوقيت السعودية على ملعب فالمر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز

وستذاع مباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي برايتون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق نوفل باشي.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

في حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا
في الدفاع: سيزار ازبيليكويتا – أنتونيو روديجر – كورت زوما – ماركوس الونسو
في الوسط: نجولو كانتي – جورجينهو – ماتيو كوفاسيتش
في الهجوم: ويليان – تامي أبراهام – ماسون مونت

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها فريق البلوز حتى الآن في الدوي.

بينما يتواجد نادي برايتون في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.
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الكلمات المفتاحية

لامبارد تشيلسي بيرايتون

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