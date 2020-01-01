هنادي مهنى لـ أحمد خالد صالح: "لا أعلم ماذا فعلت لكي أستحقك"

وجهت الفنانة هنادي مهنى رسالة لخطيبها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هنادي صورة جديدة لها برفقة أحمد خالد صالح، وعلقت على الصورة قائلة :"عام جديد سعيد على كل الناس الجميلة، يا رب تبقي ٢٠٢٠ حلوة علينا كلنا، وتبقي حب وسعادة ونجاح، الحمد لله على كل حاجة".



ثم وجهت هنادي رسالتها لأحمد قائلة :"لا أعلم ماذا فعلت لاستحق كل هذا،أو ماذا فعلت لاستحقك يا أكبر نعمة في حياتي، معًا لسنوات عديدة قادمة".



وفي سياق آخر تنتظر هنادي حاليًا عرض فيلمها الجديد "بنات ثانوى" والفيلم من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، بطولة جميلة عوض، هنادى مهني، محمد مهران، مايان السيد، محمد جمعة، كريم قاسم، ميدو عادل، مي الغيطي، هدي المفتي.



والجدير بالذكر أن هنادي خاضت السباق الرمضاني الماضي بثلاثة مسلسلات هم "زلزال"، "بركة"، "حكايتي"، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.