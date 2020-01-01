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طولها 3 متر.. فندق يبهر السياح بتورتة رأس السنة في الغردقة (فيديو وصور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:01 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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تعددت مظاهر الاحتفال برأس السنة في الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، وسط أجواء احتفالية كبرى نظمتها المنتجعات السياحية والفنادق.

وشهد إحدى الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، أجواء احتفالية كبرى من جميع الأقسام، ليفاجأ الشيف سيد خليل الحلواني النزلاء بتحضير تورتة يصل طولها إلى 3 متر.

وقال الشيف سيد خليل، لـ"لفجر" عكف هو وزملائه بقسم الحلواني لتحضير التورتة التى استغرقت 72 ساعة من التحضير وتم استخدام 50 كيلو من الخامات.

وأضاف الشيف تكونت مكونات عمل التورته من السكر والبيض ومسحوق الكيك الاسفنجيه والكريمة وسوس الفراولة، موضحًا خلال عرضها في احتفالات رأس السنة، جذبت انتباه السياح من مختلف دول العالم.

من جانبه قال سعيد العتيق المدير التنفيذي لإحدى شركات السياحة بالبحر الأحمر، جميع المنتجعات السياحية تتسابق لابتكار وخلق أفكار جديدة في حفلة رأس السنة، لإرضاء السائحين وجذبهم لقضاء احتفالات رأس السنة على ضفاف شواطئ البحر الأحمر الساحرة، مؤكدا أنها إحدى أهم طرق التسويق السياحي للمنتجعات السياحية.

وأضاف العتيق منذ أكثر من أسبوع ورفع الشيفات في الفنادق والمنتجعات السياحية حالة الطوارئ، لتجهيز بوفيهات احتفال رأس السنة، التى شملت أفكار جديدة وابتكارات، لإرضاء النزلاء ويظهر الاحتفال بشكل مختلف عن كل عام، مشيرًا أن بوفيه حفلة رأس السنة يتميز بالتنوع، ويشمل العديد من المأكولات منها البحرية والشرقى والمأكولات الإيطالية، إضافة إلى سناكس، واللحوم بأنواعها، والدجاج، والخضار.

وكانت شهدت المنتجعات السياحية والفنادق بالبحر الأحمر، عدد من الاحتفالات الكبرى، وسط تشديدات أمنية صارمة، وانتشار قوات الأمن بمحيط المنتجعات والفنادق السياحية ووضع بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبه لتأمين احتفالات رأس السنة.
طولها 3 متر.. فندق يبهر السياح بتورتة رأس السنة في الغردقة (فيديو وصور)
طولها 3 متر.. فندق يبهر السياح بتورتة رأس السنة في الغردقة (فيديو وصور)
طولها 3 متر.. فندق يبهر السياح بتورتة رأس السنة في الغردقة (فيديو وصور)
طولها 3 متر.. فندق يبهر السياح بتورتة رأس السنة في الغردقة (فيديو وصور)
طولها 3 متر.. فندق يبهر السياح بتورتة رأس السنة في الغردقة (فيديو وصور)
طولها 3 متر.. فندق يبهر السياح بتورتة رأس السنة في الغردقة (فيديو وصور)
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