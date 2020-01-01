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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر arsenal vs manchester united live stream

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:16 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدو مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث حي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الان تنطلق قمة الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم، أولى مباريات الفريقين في العام الجديد 2020.

مشاهدة  مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث حي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال نادي مانشستر يونايتد بقيادة المدير الفني أولى جولنار سولشاير يحتل المركز الخامس برصيد واحد وثلاثون نقطة وبفارق أربعة نقاط عن المركز الرابع.

بث مباشر الان مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بينما فريق أرسنال بقيادة المدير الفني الجديد ميكيل أرتيتا يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد أربعة وعشرون نقطة فقط حتى الآن.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بداية أرسنال للموسم كانت كارثية مع المدير الفني أوناي إيمري، أول مباراة لأرتيتا كانت أمام تشيلسي في الجولة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف.

بث حي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال فريق مانشستر يونايتد مع سولشاير يقدم أداء مقبول خلال الفترة الأخيرة ويتقدم بخطى ثابتة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث حي تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع
من المحتمل أن يلعب مانشستر يونايتد مباراة اليوم أمام أرسنال بالتشكيل التالي:

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال حراسة المرمي: دافيد دي خيا
خط الدفاع: يونغ، فيكتور لينديلوف، هاري ماغوير، وليامز
خط الوسط: سانتوس، ماتيتش، دانيل جيمس، بيريرا، ماركوس راشفورد
خط الهجوم: أنطوني مارسيال
تشكيل أرسنال المتوقع
مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال من المحتمل أن يلعب أرسنال مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: لينو
خط الدفاع: ميتلاند، باباستاثوبولو، دافيد لويز، ساكا
خط الوسط: توريرا، جرانيت شاكا، نيلسون، مسعود اوزيل، بيير اوباميانج
خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت
مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يعاني أرسنال من غيابات عديدة في خط الهجوم بالتحديد أبرزها غياب الوافد الجديد نيكولاس بيبي لأسباب فنية وكذلك غياب الوافد الجديد تيرني بسبب الإصابة.

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد
ستكون مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات معقل نادي أرسنال الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال المباراة بقيادة الحكم: كريستوفر كفاناه، المباراة منقولة عبر قناة بي ان سبورت الثانية بتعليق الجزائري حفيظ الدراجي.

ستبدأ مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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