بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال كورة أونلاين KORAONLINE بث حي بي إن سبورت مباراة مانشستر يونايتد

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يبدأ الدوري الإنجليزي لكرة القدم العام الجديد بمواجهة بين الغريمين أرسنال ومانشستر يونايتد في المرحلة الحادية والعشرين.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال وفي ظل فارق الـ13 نقطة الذي يفصل ليفربول عن أقرب ملاحقيه مع مباراة مؤجلة في جعبة فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، أضحى الصراع محصوراً إلى حد كبير على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة إلى دوري الأبطال وتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى.





بث حي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال وعندما يكون الحديث عن الصراع على المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، غالباً ما يكون إسم أرسنال من الفرق التي تتنافس على أحد المراكز الأربعة الأولى، إلا أنّ الوضع مختلف جداً في الوقت الحالي لأنّ فريق "المدفعجية" يدخل مباراته الأربعاء مع ضيفه يونايتد وهو على بعد ست نقاط فقط من منطقة الهبوط.





بث مباشر الان مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اعتقدت إدارة النادي اللندني أنه بتغييرها الطاقم التدريبي من خلال الاستغناء عن المدرب الإسباني أوناي إيمري واستبداله بمواطنه الأقل خبرة بكثير ميكل أرتيتا سيتغير وضع الفريق، إلا أنّ الأزمة استمرّت واكتفى "المدفعجية" بنقطة من مباراتهم الأولى بقيادة لاعبهم السابق، ثم سقطوا الأحد على أرضهم أمام جارهم اللدود تشلسي 1-2 بعد أن كانوا متقدمين حتى الدقيقة 83 قبل أن يتلقوا هدفين في غضون أربع دقائق.





بث مباشر الان مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ولم يحقق أرسنال سوى فوز وحيد في مبارياته الـ12 في الدوري، والـ15 الأخيرة في مختلف المسابقات، ولم ينتصر في عقر داره ضمن منافسات الدوري منذ تغلبه على بورنموث في المرحلة الثامنة، فيما يعود فوزه الأخير في ملعبه ضمن مختلف المسابقات إلى 24 تشرين الأول.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال وفي ظل هذا الوضع الذي يجعل مشجعي أرسنال "يترحمون" على أيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي قاد الفريق طيلة 22 عاماً قبل أن يرحل نهاية موسم 2017-2018، سيكون يونايتد جاهزاً للانقضاض على غريمه اللندني ومحاولة مواصلة صحوته بفوز ثالث توالياً يقربه أكثر من المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال (يتخلف حالياً عن تشلسي الرابع بفارق 4 نقاط).





بث بدون توقف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال وبعد فوزه السبت على مضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين سجلهما في الثواني الأخيرة من الشوطين الأول والثاني عبر الفرنسي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد توالياً، يأمل يونايتد تحقيق فوزه الأول في الدوري في معقل أرسنال منذ الثاني من كانون الأول 2017 حين تغلب عليه 3-1.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة لها:





مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال أرسنال ومانشستر يونايتد عند الساعة 23:00 على قنوات بي إن سبورت 2 وبي إن سبورت 4k بتعليق حفيظ دراجي، وبي إن سبورت 11 الإنجليزية.



