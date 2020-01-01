مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة بث حي مباراة ارسنال

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال فى الدوري الإنجليزي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يحتضن ملعب "الامارات" المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الغريمين أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".





بث حي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال وتقام مباراة آرسنال ضد مان يونايتد في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، بتوقيت القاهرة، في مباراة سيكون عنوانها الاثارة والمتعة في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث.





مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال آرسنال ضد مان يونايتد

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 31 نقطة، خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا بفارق 4 نقاط، بينما يمتلك ارسنال 24 نقطة في المركز الـ 12.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ويسعى مانشستر يونايتد لتعميق جراح أرسنال وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري الانجليزي بعدما تغلب في المباراتين الماضيتين على نيوكاسل يونايتد وبيرنلي، ومن المنتظر أن يستعيد الفريق في مباراة اليوم لجهود لاعبه الفرنسي بول بوجبا بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام بيرنلي كاجراء إحترازي بعدما شعر بالآم في الكاحل عقب مشاركته في لقاء نيوكاسل يونايتد.





آرسنال ضد مان يونايتد بث حي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في المقابل يسعى ارسنال لوضع حد لسلسلة النتائج السلبية التي يعاني منها بمختلف المسابقات الانجليزية والاوروبية، حيث لم يحقق الفريق اللندني سوى فوز وحيد في مبارياته الـ12 في الدوري، والـ15 الأخيرة في مختلف المسابقات، ولم ينتصر في ملعب "الامارات" ضمن منافسات الدوري منذ تغلبه على بورنموث في المرحلة الثامنة، فيما يعود فوزه الاخير في ملعبه ضمن مختلف المسابقات إلى 24 أكتوبر الماضي عندما تغلب على فيتوريا جيماريش البرتغالي بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".



