Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة المرور الصباحية.. سيولة بجميع المحاور في أول أيام عام 2020

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:09 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
Advertisements
شهدت الطرق والشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، سيولة بحركة المرور بكافة الطرق والمحاور، وسط تواجد مروري في الشوارع والميادين، تحسبا لحدوث أي كثافات مرورية بالمحافظتين.

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، سيولة مرورية.

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، وشارعي الهرم وفيصل، والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه محافظات الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيولة مرورية حالة المرور اول ايام 2020 المرور

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يوضح موقفه ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 21 ساعة

6 نجوم يكرهون ليونيل ميسي بشراسة .. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعرف على الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": انتظام مروري بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

نشرة مرور الفجر.. سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة من صباح اليوم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

04:47 ص

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status