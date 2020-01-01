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بث مباشر ahli tv.. مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الاربعاء بث حي مباراة الاهلي والمقاصة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:52 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة  مباراة الاهلي ومصر المقاصة  يلتقي الأهلي ومصر المقاصة اليوم الأربعاء في أول أيام العام الجديد 2020، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

بث حي مباراة الاهلي ومصر المقاصة ويشهد ملعب السلام في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، والتي سيتم نقلها عبر قناتي "تايم سبورت وأون سبورت"، وسيجري تخصيص استديو تحليلي خاص قبل المباراة بنحو نصف الساعة.

بث مباشر الان  مباراة الاهلي ومصر المقاصة ويدخل فريق مصر المقاصة مباراة اليوم، وهو بالمركز الخامس عشر وفي رصيده 9 نقاط، جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات، وخسر في خمس مواجهات، وأحرز لاعبو الفريق الفيومي 12 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا آخر.

بث حي الان  مباراة الاهلي ومصر المقاصة ولم يحقق مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق، أي انتصار في الدوري الممتاز، منذ فوزه على المصري البورسعيدي يوم 17 أكتوبر الماضي، عندما فاز على المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل أحرزه صلاح أمين من ركلة جزاء قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

بث مباشر الان  مباراة الاهلي ومصر المقاصة في المقابل يتربع الأهلي على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة محققا العلامة الكاملة من ثمانية انتصارات، ويملك الفريق الأحمر أقوى خط هجوم بـ23 هدفا، وأقوى خط دفاع حيث اهتزت الشباك مرة واحدة فقط.
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