مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة يستضيف ستاد السلام اليوم الأول من يناير مباراة قوية تجمع بين النادى الاهلى ونادى مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري، فى لقاء قوي يسعي فيه الاهلي للفوز التاسع على التوالى ببطولة الدوري بينما يسعي مصر المقاصة تحت قيادة احمد حسام ميدو لتحسين ترتيبهم بجدول الدوري المصري.





مشاهدة مواجهة مباراة الاهلي ومصر المقاصة موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة





بث الان مباراة الاهلي ومصر المقاصة ويستضيف ملعب السلام مباراة الأهلى ببطولة الدوري المصري أمام فريق مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.





بث حي الان مباراة الاهلي ومصر المقاصة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة





مباراة الاهلي ومصر المقاصة يحل فريق الأهلي ضيف ثقيل على مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD



