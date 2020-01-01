Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:52 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة يستضيف ستاد السلام اليوم الأول من يناير مباراة قوية تجمع بين النادى الاهلى ونادى مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري، فى لقاء قوي يسعي فيه الاهلي للفوز التاسع على التوالى ببطولة الدوري بينما يسعي مصر المقاصة تحت قيادة احمد حسام ميدو لتحسين ترتيبهم بجدول الدوري المصري.

مشاهدة مواجهة مباراة الاهلي ومصر المقاصة موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

بث الان مباراة الاهلي ومصر المقاصة ويستضيف ملعب السلام مباراة الأهلى ببطولة الدوري المصري أمام فريق مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

بث حي الان مباراة الاهلي ومصر المقاصة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

مباراة الاهلي ومصر المقاصة يحل فريق الأهلي ضيف ثقيل على مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة ويحتل الأهلى المركز الأول برصيد 24 نقطة من الفوز فى كل المباريات التى خاضها الفريق تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينى فايلر بينما مصر المقاصة يعانى تحت قيادة المدير الفنى أحمد حسام ميدو برصيد 9 نقاط فى المركز 14.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة مشاعر 2 مباراة الاهلي ومصر المقاصةمصر مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث حي مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث الان مباراة الاهلي ومصر المقاصة النادي الأهلي

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يوضح موقفه ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 14 ساعة

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

6 نجوم يكرهون ليونيل ميسي بشراسة .. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 21 ساعة

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي وبني سويف اليوم والقنوات الناقلة مباشرة - مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE

التشكيل المتوقع لطلائع الجيش والزمالك.. عبدالسلام بديل لحازم إمام ومصطفي محمد يقود الهجوم

بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي.. وفايلر يحسم بديل السولية

«كورة لايف» بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيليTODAY مشاهدة مباراة الأهلي ON SPORT بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي

مصطفي محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة Presentation Egyptian Premier League

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

04:47 ص

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status