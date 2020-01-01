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بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة مباشر يلا شوت كورة لايف بدون تقطيع| ماتش الاهلي برابط hd

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:52 ص
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بوابة الفجر
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بث الان بدون توقف مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث حي مباراة الاهلي ومصر المقاصة مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر لخوض مباراة مصر المقاصة في إطار منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

مشاهدة مواجهة الاهلي الان من المنزل مباراة الاهلي ومصر المقاصة ومن المقرر ان تنطلق المباراة التي تقام على ستاد السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ان تنقل على الهواء مباشرة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

بث حي مباراة الاهلي ومصر المقاصة اليوم الاربعاء 1-1-2020، ويختتم الفريق الأحمر استعداداته لمواجهة المقاصة في الرابعة من عصر يوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، على ان يدخل الفريق بعدها معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة ويدخل الأهلي اللقاء وهو يسعى لتحقيق الفوز لمواصلة سلسلة انتصاراته في البطولة المحلية والحفاظ على تصدره لجدول ترتيب المسابقة.

بث مباشر مباراة الاهلي ومصر المقاصة ويحتل العملاق الأحمر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدهم من خلال 8 مباريات حقق الفوز فيهم جميعًا، مسجلا 23 هدفًا وسكن شباكه هدف وحيد.

بث حي االن مباراة الاهلي ومصر المقاصة بينما على الجانب الآخر يدخل مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو المباراة وهو في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب حصدهم من 10 مباريات، حيث انه فاز في اثنين وتعادل في ثلاثة وخسر خمسة آخرين.

مشاهدة مواجهة الاهلي ومصر المقاصة ولم يحقق المقاصة أي فوز في الدوري منذ انتصاره على المصري بهدف دون رد في الجولة الرابعة من عمر المسابقة والتي أقيمت بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الماضي.
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