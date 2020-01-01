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مشاهدة مباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة بث مباشر (On Sport) بث حي مواجهة الاهلي اليوم الاربعاء بدون توقف مباراة الاهلي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:52 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر الاهلي الان بدون توقف بث حي مواجهة الاهلي بث مباشر مباراة الاهلي ومصر المقاصة يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختبارًا محليًا جديدًا عندما يواجه نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب السلام، ،والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة وتنقل قناتا "أون سبورت" و"تايم سبورت" مباراة الأهلي والمقاصة اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

بث حي مباراة الاهلي ومصر المقاصة يدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل  في ثلاث مباريات وخسر خمس، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهددًا بشكل مبكر من دوامة الهبوط.

بث مباشر مباراة الاهلي ومصر المقاصة ويفتقد الأهلي في مواجهة مصر المقاصة خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم  حمدي فتحي، مروان محسن، محمد محمود، رمضان صبحي وسعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم الماضية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما يفقد الفريق الأحمر خدمات نجم دفاعه أيمن أشرف بداعي الإيقاف.

بث حي الان مباراة الاهلي ومصر المقاصة ومن المنتظر أن يواجه الأهلي المقاصة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع علي معلول ومحمود متولى ورامي ربيعة وأحمد فتحي، على أن يدفع فايلر بالثنائي عمرو السولية واليو ديانج في وسط الملعب، وأمامهم ثلاثة لاعبين هم وليد سليمان ومجدي قفشة وحسين الشحات، على أن يقود الهجوم المغربي وليد أزارو.

بث مباشر مباراة الاهلي ومصر المقاصة على الجانب الأخر يدخل مصر المقاصة مواجهة الأهلي وعينه على الثلاث نقاط لكى تعينه في الهروب من شبح الهبوط، خاصة أن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، في الوقت الذي تنتظر إدارة النادي نتيجة المباراة لاتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني سواء بإقالته عن تدريب الفريق ومنح المسئولية لجهاز فني آخر، أو تجديد الثقة فيه أملاً في تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة ويعاني الفريق الفيومي من بعض الغيابات في مباراة اليوم في مقدمتها محمد رمضان وميدو جابر وأحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة، ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني للفريق بنفس تشكيل المباراة السابقة في الدوري أمام أف سي مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

مشاهدة بدون توقف مباراة الاهلي ومصر المقاصة ومن المتوقع أن يضم تشكيل المقاصة كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدى، خط الدفاع:  حسنى فتحى –عاصم سعيد  -  أحمد ياسين  -  محمد كنارية، خط الوسط:  مصطفى شبيطة  – محمد دسوقى  - ميدو جابر – محمد مسعد، خط الهجوم: أودوموسيس -  صلاح عاشور.
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