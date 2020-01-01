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بث مباشر "live" مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة يلا شوت بث مباشر الاهلي LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الأهلي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:52 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر اليوم مباراة الاهلي ومصر المقاصة مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة يلتقي الفريق الأول بالنادي الاهلي ونظيره مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء علي ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز في اولي مبارياته بالعام الجديد 2020

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة ويدخل المارد الأحمر متصدرا المركز الأول برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متقدمًا بفارق نقطتين عن المقاولون العرب ومتبقي له مباراتين مؤجلتين بينما مصر المقاصة في المركز الرابع عشر برصيد 9نقاط بعد خسارته 5 مباريات من اجمالي 10 لقاءات خاضها الفريق الفيومي حتي الان.

بث مباشر مباراة الاهلي ومصر المقاصة ويسعي السويسري رينيه فايلر المدير الفني مواصلة انتصاراته المحلية بعد الدفع المعنوية افريقيا وفوزه علي بلاتنيوم الزيمبايوي وتحقيق أرقامه التي تقترب من البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق بينما أحمد حسام ميدو يرغب في الخروج من دوامه النتائج السيئة والتي جعلت مصيره علي كف عفريت ووضع العديد من الاسماء لتولي القيادة الفنية حال استمرار تراجع الفريق الفيومي في جدول الدوري

مباراة الاهلي ومصر المقاصة وتضم قائمة الاهلي للمباراة كل من :

 حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

 خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

 خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.

 خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة  من جانبه استقر فايلر علي اجراء بعض التعديلات الاضطرارية في تشكيل الفريق لغياب الثلاثي سعد سمير وياسر ابراهيم للإصابة وإيقاف أيمن اشرف  وسوف يعتمد علي الثنائي محمود متولي ورامي ربيعه والبديل لهما تحسبا لأي اصابة محمد هاني والتشكيل المتوقع مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وامامه الرباعي علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعه واحمد فتحي وفي وسط الملعب عمرو السولية واليوديانج ومحمد مجدي افشة محور ارتكاز واحمد الشيخ وحسين الشحات وفي الهجوم وليد ازارو

بث حي الان مباراة الاهلي ومصر المقاصة فيما تضم قائمة مصر المقاصة للمباراة :

 حراسة المرمي: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مصطفى.

  خط الدفاع: أحمد مودى وعاصم سعيد وحسنى فتحى وأحمد ياسين وأحمد محسن.

مشاهدة بدون توقف مباراة الاهلي ومصر المقاصة خط الوسط: صلاح ريكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا وصلاح عاشور وميدو جابر ومحمد مسعد وباولن فوافى وموسيس وشميلس بيكلي.

  خط الهجوم: عمرو مرعى وأحمد صبيحة وأحمد مرشوح.

 

مباراة الاهلي ومصر المقاصة موعد المباراة :

المباراة تقام في تمام السابعة و النصف مساء بتوقيت القاهرة

مباراة الاهلي ومصر المقاصة القنوات الناقلة :

تذذاع المباراة على قناة أون سبورت و تايم سبورت
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