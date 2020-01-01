"الزراعة" تكشف أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية

كشف الدكتور محمد فكري القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه رغم النجاحات التي حققتها الدولة في مجال الانتاج الحيواني والداجني والسمكي بتوجيهات الرئيس، إلا أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد خطط أكثر قابلية للتطبيق، مشيرًا إلى أن متوسط سعر اللحوم في الأسواق حاليًا من 80-100 جنيه.





وقال "القرش"، في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إن معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع للوزارة يقوم بالمساهمة مع هيئة الخدمات البيطرية بالمراجعة والتقصي النشط للفيروسات الموجودة في مصر، وعمل قاعدة بيانات بها ووضعها بمعهد الامصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة



