هاني شاكر عن الغناء بالسعودية: كان حلمًا.. والجمهور رائع

قال الفنان هاني شاكر، إنه سوف يحيي حفل في المملكة العربية شهر يناير الجاري، مشددًا على أن ما يحدث في السعودية هو نقلة حضارية كبيرة، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية يقوم بمجهود كبير.





وأوضح "شاكر"، في لقاء مع "سهرة خاصة"، على القناة الأولى، بالتلفزيون المصري، أنه سعيد بالغناء في المملكة، مشيرا إلى أن الغناء بها كان حلمًا.



