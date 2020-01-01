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هاني شاكر عن الغناء بالسعودية: كان حلمًا.. والجمهور رائع
الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:03 ص
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الفجر
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قال الفنان هاني شاكر، إنه سوف يحيي حفل في المملكة العربية شهر يناير الجاري، مشددًا على أن ما يحدث في السعودية هو نقلة حضارية كبيرة، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية يقوم بمجهود كبير.
وأوضح "شاكر"، في لقاء مع "سهرة خاصة"، على القناة الأولى، بالتلفزيون المصري، أنه سعيد بالغناء في المملكة، مشيرا إلى أن الغناء بها كان حلمًا.
ولفت إلى أنه أحيا حفلا خلال الأسابيع الماضية، ومن المقرر أن يحيي حفلا أخر خلال الأيام المقبلة، مشيدا بالجمهور السعودي ووضفه بـ"الرائع"، مشيرا إلى أن "الجمهور مشتاق للنجوم والفنانين العرب"، وما يحدث تجربة تاريخية و"الناس مش مصدقين النقلة الحضارية دي".
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