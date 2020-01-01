Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني شاكر عن الغناء بالسعودية: كان حلمًا.. والجمهور رائع

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:03 ص
Advertisements
هاني شاكر
هاني شاكر
الفجر
Advertisements
قال الفنان هاني شاكر، إنه سوف يحيي حفل في المملكة العربية شهر يناير الجاري، مشددًا على أن ما يحدث في السعودية هو نقلة حضارية كبيرة، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية يقوم بمجهود كبير.

وأوضح "شاكر"، في لقاء مع "سهرة خاصة"، على القناة الأولى، بالتلفزيون المصري، أنه سعيد بالغناء في المملكة، مشيرا إلى أن الغناء بها كان حلمًا.

ولفت إلى أنه أحيا حفلا خلال الأسابيع الماضية، ومن المقرر أن يحيي حفلا أخر خلال الأيام المقبلة، مشيدا بالجمهور السعودي ووضفه بـ"الرائع"، مشيرا إلى أن "الجمهور مشتاق للنجوم والفنانين العرب"، وما يحدث تجربة تاريخية و"الناس مش مصدقين النقلة الحضارية دي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر توك شو السعودية أخبار

أخبار تهمك

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ حوالي 8 ساعات

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

6 نجوم يكرهون ليونيل ميسي بشراسة .. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

هاني شاكر يشعل أجواء الإسكندرية بحفل كامل العدد.. والجمهور يهتف "بنحبك يا هاني" (صور)

نفاد تذاكر حفل هاني شاكر في الأوبرا بمناسبة عيد الحب

هاني شاكر يستعد لإحياء الحفل الأول بالسعودية.. تعرف علي التفاصيل

بعد نجاح حفلة بالسعودية.. هاني شاكر يوجه الشكر لجمهور المملكة

هاني شاكر: يُبهر الحضور بحفله الخيري لمرضى الأورام (صور)

مي فاروق: لهذا السبب مشاركتي مختلفة في مهرجان الموسيقى العربية (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

04:47 ص

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status