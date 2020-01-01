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الكشف عن مفاجأة جديدة تخص فيلم Cats لتايلور سويفت (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:30 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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على الرغم مما عانى منه الفيلم من فشل كبير على صعيد شباك التذاكر، وما تلقاه من ردود فعل سلبية كثيرة من النقاد، مازالت عيوب فيلم Cats الموسيقي الجديد لتايلور سويفت تستمر في الظهور.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن تايلور سويفت، كانت تجسد في الفيلم شخصية Bombalurina، ظهرت من خلالها في مشهدين فقط على مدار أحداثه.

ورغم ذلك، لم تشارك تايلور في أحد هذه المشاهد أيضا، واستخدم بدلا منها دوبلير، لتصوير المشاهد التي ظهرت بها من الخلف، بسبب انشغالها في أعمال فنية أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن التي قامت بدور تايلور في غيابها، هي المغنية "آنابيل سترات"، والتي نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع أنستجرام، لقطات من خلف الكواليس بالفيلم تؤكد ذلك.

كما سخرت "آنابيل" من الأزياء التي اضطرت للظهور بها خلال تصوير الفيلم، الذي سبق وأن وصفه أحد كبار النقاد بانه عبارة عن قنبلة فرو سينمائي دون معنى.


الكشف عن مفاجأة جديدة تخص فيلم Cats لتايلور سويفت (صور)
الكشف عن مفاجأة جديدة تخص فيلم Cats لتايلور سويفت (صور)
الكشف عن مفاجأة جديدة تخص فيلم Cats لتايلور سويفت (صور)
الكشف عن مفاجأة جديدة تخص فيلم Cats لتايلور سويفت (صور)
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