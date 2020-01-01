هكذا هنأ جاستين بيبر متابعيه بالعام الجديد (صورة)



ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي نشرها جاستين عبر حسابه الخاص على موقع أنستجرام، وكانت برفقته زوجته عارضة الأزياء هالي بالدوين.



وكتب جاستن مع الصورة، كان عقد في غاية الجنون، ممتن للغاية لكل ما شهدته به من أحداث.



يأتي ذلك بعد أن أعلن جاستن بيبر ليلة أمس الثلاثاء، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أنه سيقدم مسلسل وثائقي جديد عن حياته، ويثق به فترة السنوات الخمس المنقضية، سيكون بعنوان Justin Bieber: Seasons.



وطرح جاستن البرومو الأول لهذا المسلسل الذي سيتكون من 10 حلقات، سيتم طرحها بالكامل عبر موقع يوتيوب عبر قناته الخاصة.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، برومو المسلسل، الذي تضمن أيضا لقطات تظهر للمرة الاولى من حفل زفافه على زوجته الحالية عارضة الأزياء هالي بالدوين.







قدم النجم الكندي الشاب جاستن بيبر التهنئة لمتابعيه عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام، بحلول العام الجديد، وبداية عقد جديد.