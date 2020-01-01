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أزمة في بيراميدز قبل مواجهة حرس الحدود

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:43 ص
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بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
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أعلن نادي بيراميدز، عن تلقيه ضربة موجعه له، قبل لقاء حرس الحدود، المقرر بعد غد الخميس، في إطار الجولة الـ 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب محمد فاروق نجم الفريق عن اللقاء؛ للإصابة، وأكد أيمن فريد طبيب بيراميدز، في تصريحات صحفية ، أن اللاعب يعاني من التهابات في أنسجة القدم.

وأضاف الطبيب، أنه طلب إراحة اللاعب في مباراة حرس الحدود بالتشاور مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الجديد للفريق.

وأشار طبيب بيراميدز، إلى أن عمر جابر جاهز لمباراة حرس الحدود، بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية سلامته، حيث لم يكمل لقاء المصري في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بسبب كدمة في الركبة، لكنه شارك في التدريبات وجاهز من الناحية الطبية.
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الكرواتي أنتي تشاتشيتش أنتي تشاتشيتش

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