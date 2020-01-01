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بعد كشفها عن متابعتها لتطبيقات المواعدة.. هذا النجم يرغم في الارتباط بشارون ستون

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:16 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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عبرت النجمة الكبيرة شارون ستون، في منشور سابق لها، عن استيائها من غلق حسابها على تطبيق المواعدة الإلكتروني Bumble، وذلك عبر تغريدة نشرتها على حسابها الخاص على موقع تويتر.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن شارون وجهت رسالة عبر تغريدتها للمسئولين عن التطبيق الإلكتروني، تطالبهم من خلالها عدم حذف حسابها الذي لم تستخدمه لفترة طويلة.

وهي في عمر الـ 61، مازالت تبحث عن فرص المواعدة للدخول في حالة عاطفية جديدة على حد ذكر الصحيفة، لذلك طالبت شارون بإعادته فتح حسابها من جديد.

واستغل أحد النجوم الشباب المعجبين بالنجمة الكبيرة هذه الازمة، وهو الصيني "سيو ليو" المنضم حديثا لأبطال أفلام عالم "مارفل" السينمائي.

وذكر ديلي ميل أن "سيو" نشر تغريدة رد بها على تغريدة شارون، بدعوته لها للخروج في موعد عاطفي، بالرغم من فارق السن فيما بينهما الذي يصل لـ 31 عام لصالح شارون.

وكان أخر ظهور رسمي للنجمة شارون ستون، حين شاركت في حفل الجوائز السنوي الذي تنظمه مجلة GQ بعنوان Men of the Year، والذي توزع خلاله جوائز للرجال من المشاهير بمختلف المجالات تقديرا لإنجازاتهم على مدار العام.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن هذا الحفل كانت قد احتضنه العاصمة الألمانية برلين، وقد ظهرت بإطلالة شتوية، مرتدية معطف غريب الشكل بأكتاف عريضة مرتفعة.

كما شاركت شارون في تقديم بعض جوائز الحفل للمكرمين، وأطلت على المسرح بزي جذاب، وفستان فضي داكن أبرز أنوثتها بالرغم من تخطيها للـ 61 من عمرها.



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