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جاستن بيبر يعلن عن مسلسل وثائقي عن حياته

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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كان ذلك منذ أكثر من 10 سنوات، حين أكتشف جاستن بيبر للمرة الأولى وعرفت موهبته عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وبعد غيابه عن الساحة الفنية لمدة 5 سنوات مضت، قرر النجم الكندي الشاب، العودة بقوة، بإعلانه عن ألبوم غنائي جديد تطرح منه عدد من أغانيه خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري.

كما أعلن ليلة أمس الثلاثاء، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أنه سيقدم مسلسل وثائقي جديد عن حياته، ويثق به فترة السنوات الخمس المنقضية، سيكون بعنوان Justin Bieber: Seasons.

وطرح جاستن البرومو الأول لهذا المسلسل الذي سيتكون من 10 حلقات، سيتم طرحها بالكامل عبر موقع يوتيوب عبر قناته الخاصة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، برومو المسلسل، الذي تضمن أيضا لقطات تظهر للمرة الاولى من حفل زفافه على زوجته الحالية عارضة الأزياء هالي بالدوين.


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